CS Victoria Cumpana: Gimnastele, peste 20 de medalii in Serbia, la Trophy of Novi Sad“. Continuati sa atingeti stelele!“ (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- EUNIC Austria organizeaza prima editie a Europaisches Film Festival / Festivalul Filmului European in Viena. 15 filme din diferite tari europene vor fi proiectate la cinematograf Stadtkino din capitala austriaca, intre 21 si 29 februarie 2024, potrivit news.ro Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Franta,…

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, in grupa A, cu echipele Grecia, Croatia, SUA, Italia, Muntenegru, conform tragerii la sorti de sambata. Finalistele CM sunt in grupa tricolorilor, potrivit news.ro In grupa B au fost repartizate Ungaria, Spania, Australia, Japonia,…

- Naționala masculina de polo a Romaniei va participa la Jocurile Olimpice din Paris in 2024, beneficiind de o oportunitate neașteptata dupa retragerea echipei din Africa de Sud, potrivit sport.ro. Acest eveniment marcheaza intoarcerea Romaniei pe scena olimpica dupa o absența de 12 ani, ultima apariție…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…

- Un studiu elaborat de Consiliul European pentru Relații Externe in vederea alegerilor din 2024 pentru Parlamentul European indica un neasteptat viraj la dreapta și prabușirea relativa a partidelor de centru-stanga și cele ale Verzilor, care vor pierde atat voturi, cat și locuri. Potrivit acestei…

- Aircash este o aplicație gratuita care ofera servicii de transfer de bani rapide și sigure. Compania este autorizata de Autoritatea Bancara Europeana și de Autoritatea de reglementare a sectorului financiar din Elveția, operand deja in Romania, Germania, Austria, Spania, Grecia, Cipru, Slovenia, Croația,…

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Pe 29 decembrie se da startul la United Cup, o competiție…