- Inalta Curte de Casație și Justiție reia, marți, dezbaterile in cazul apelurilor declarate de Viorel Hrebenciuc și inculpații, condamnați de Curtea de Apel Brașov in mega dosarul de corupție privind drepturi de prorpietate asupra a peste 40.000 de hectare de padure din județul Brașov. In acest dosar…

- In Mamaia se vand din nou produse alimentare in magazinele de pe faleza. Judecatorii au anulat hotararea primariei, care i-a favorizat pe patronii de restaurante si terase, iar de acum turistii pot cumpara alimente si de la magazinele de langa plaja. Magistrații au anulat HG care interzicea comercializarea…

- Magistrații – membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu sunt doar cei mai bogați magistrați, ci printre cei mai bogați angajați ai statului, cu venituri lunare, care includ, an de an, diverse drepturi restante caștigate in instanțe. Potrivit celor mai recente declarații de avere, depuse…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) vor funcționa, in 2022, noi completuri de 5 judecatori – doua in materie penala și doua in materie civila. Președinta ICCJ Corina Corbu a extras luni, 3 ianuarie, prin tragere la sorți in ședința publica, numele judecatorilor care intra in componența noilor…

- Curtea de Apel București a stabilit ca accesul in mall-uri și la diverse activitați nu se poate face doar pe baza vaccinarii sau a dovezii trecerii prin boala, ci și pe baza de test RT-PCR sau test rapid. Hotararea Curții de Apel București poate fi atacata cu recurs la ICCJ. Magistrații CAB au mai anulat…

- Judecatorul Cristi Danileț, de la Tribunalul Cluj, a fost sancționat de Secția pentru judecatori a CSM in materie disciplinara cu excluderea din magistratura. Sancțiunea poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casație și Justiție. Conform CSM, judecatorul Danileț a fost sancționat pentru manifestarile…

- Avocatul Robert Roșu a fost achitat, marți, de Completul de 5 magistrați al Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), care a admis recursul in casație formulat de acesta in dosarul “Ferma Baneasa”, in care a fost condamnat de un complet de 3 magistrați al ICCJ la 5 ani de inchisoare cu executare.…

- Directorul general Metrorex, Stefan Paraschiv, care demolat in primavara buticurile de la metrou, a fost revocat, miercuri, din functie. Ștefan Paraschiv a fost demis de catre noul Consiliu de Administrație, scrie clubferoviar.ro. In locul lui Paraschiv a fost numit un manager din industria petroliera,…