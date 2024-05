Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii au de ales, in 9 iunie, intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Firea a facut o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar si…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a precizat, luni, ca panotajul exterior, outdoor-ul, costa 180.000 de euro, iar el a platit o prima transa de 70.000 de euro, din banii primiti donatie de la cetateni, iar intelegerea cu USR este sa plateasca 100.000 de euro din restul de plata. ”Este o intelegere cu…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat sambata pe Facebook o fotografie in care apare in tribune, la un meci, afisand un tricou cu mesajul „Stim Toti!”, ca raspuns la mesajul de pe tricoul prezentat de primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, la depunerea candidaturii pentru Primaria Generala,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat marți despre contracandidatul sau Cristian Popescu Piedone ca edilul sectorului 5 are „o șansa reala” la funcția de primar al Bucureștiului. „Chiar daca pentru mulți dintre noi pare ireal, exista o șansa reala ca la sfarșitul acestor alegeri primarul Bucureștiului…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, marti, despre sondajul care il da castigator pe Cristian Popescu Piedone ca mai sunt mai bine de 10 saptamani de campanie preelectorala si electorala, iar oamenii au timp sa se informeze, astfel ca ramane optimist. ”O sa vedem la vot, binenteles. Mai avem…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, i-a retras, marti, principalele atributii executive ale viceprimarului general al Bucurestiului, liberalul Stelian Bujduveanu. Edilul a motivat ca PNL a decis sa formeze o alta majoritate cu PSD, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) care „nu se mai potriveste…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a admis faptul ca in anul 2020 a „avut anumite naivitati” in momentul in care a facut unele promisiuni. El a precizat insa ca, in ceea ce priveste „chestiuni mari”, precum termoficarea, atragerea de fonduri europene sau inceperea unor investitii, s-au facut pasi inainte.…