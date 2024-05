Fotbalistii de la Farul Constanta au intrat in vacanta. Primul amical din pregatirea de vara, stabilit

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de la Farul Constanta, noua campioana a Romaniei, va disputa, sambata, 18 mai 2024, pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, ultimul meci pe teren propriu din acest sezon al Superligii, contra cu Csikszereda Miercurea Ciuc.Partida conteaza pentru etapa a 11 a penultima din…

- Ionel Ganea a analizat prima infrangere a lui Bogdan Lobonț pe banca Rapidului, de la Ovidiu, in fața celor de la Farul Constanța, scor final 1-3. Fostul mare internațional, coleg cu „Lobby” la Rapid in sezonul de titlu 1998-1999, considera ca o mare parte din vina o are și interimarul giuleștenilor,…

- Farul nu a reusit sa castige pana acum in acest sezon contra lui CFR Cluj, dupa 1 3 la Cluj Napoca si 1 1 la Ovidiu, in sezonul regular. Etapa a cincea din turneul play off al Superligii 2023 2024 ultima runda din tur aduce pe stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, meciul Farul Constanta…

- Farul Constanta a castigat ambele partide directe de pana acum din acest campionat, jucate in sezonul regular 2 0 la Ovidiu si 2 1 in deplasare . Stadionul "Ion Oblemencoldquo; gazduieste vineri, 12 aprilie 2024, de la ora 20.30, meciul din etapa a patra din turneul play off al Superligii 2023 2024,…

- Etapa a doua a turneului play off al Superligii 2023 2024 programeaza astazi, 31 martie 2024, pe stadionul central al bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 21.00, meciul Farul Constanta FCSB.Este o partida asteptata cu mare interes, intre liderul clasamentului, cu 35 de puncte, FCSB, si campioana…

- Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, si CFR Cluj se vor infrunta astazi, 2 martie 2024, de la ora 20.00, la Ovidiu, in etapa a 29 a a Superligii 2023 2024, penultima din sezonul regular.Clubul constantean a anuntat ca toate biletele de intrare la meci s au epuizat.In clasament, Farul…

- Farul Constanta a terminat la egalitate cu Otelul Galati, scor 1-1 (1-0), sambata, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 27-a a Superligii de fotbal.Campioana a deschis scorul prin Constantin Budescu (31), dintr-un penalty acordat de VAR, pentru faultul lui Miguel Silva la Diogo Queiros.Otelul…

- Astazi, 24 februarie, incepand cu ora 17.00, pe stadionul Central al Complexului Academiei de Fotbal ,,Gheorghe Hagi" din localitatea Ovidiu se va desfasura meciul de fotbal dintre Farul Constanta si Otelul Galati, contand pentru runda 27 din cadrul Superligii.Pe traseele catre locul de desfasurare…