Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA si Agentia Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura si Mediu CINEA au semnat acordurile de finantare, in valoare totala de 672.798.595,3 EURO, pentru etapa a II a a proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare pe tronsonul Bucuresti Nord Giurgiu…

- Dupa un an și jumatate ca refugiata de razboi in Romania, Irina s-a intors acasa, in Odesa, impreuna cu copilul ei. Intr-un interviu pentru Libertatea, ucraineanca a explicat ce a facut-o sa paraseasca Romania, cum i s-au parut romanii și cum arata Ucraina acum, in plin razboi cu Rusia.95.000 de refugiați…

- Comisia Europeana ofera 7 miliarde de euro pentru proiecte de infrastructura: pot solicita finanțare și cei din Ucraina sau MoldovaComisia Europeana lanseaza marți un apel de proiecte pentru transporturi, prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care dispune de un buget de peste 7 miliarde de…

- Inalți reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, ai Uniunii Europene, Republicii Moldova si ai Romaniei s-au reunit la Constanța, pentru a discuta despre rutele alternative pentru transportul cerealelor din Ucraina

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 18-a ediții a Programului MOL de promovare a talentelor. La ediția din acest an au fost inscrise 764 de proiecte, cu 163 mai multe decat anul trecut. Dintre acestea, au fost selectate 226 de…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a semnat, astazi, 22 august 2023, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, 100 de noi contracte de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in valoare totala de 1.135.215.117,18 lei. Ministrul Adrian Ioan Vestea a…

- Ambasada Ucrainei la București a facut miercuri seara un apel la oameni sa nu filmeze și sa nu distribuie materiale video cu dronele care ataca porturile de la Dunare. „Agresorul rus monitorizeaza activ internetul si, primind informatii suplimentare, isi ajusteaza atacurile sale”, transmite Ucraina.…

- Punctele de incarcare vor fi instalate in Romania (328), Slovacia (52) si Ungaria (28). Peste 15 milioane de euro din valoarea totala a investitiei va fi finantata de Uniunea Europeana. ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Sud-Estul Europei, contribuie la dezvoltarea retelei regionale…