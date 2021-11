S-a „născut” un război hibrid împotriva UE Criza refugiaților de la frontiera dintre Polonia și Belarus se menține in actualitate, șeful cabinetului de la Varșovia afirmand ca tensiunile din ultimele saptamani sunt efectul unui „razboi hibrid impotriva UE”. Dupa cum noteaza Poliitico, premierul polonez acuza „cea mai mare incercare de a destabiliza Uniunea din ultimii 30 de ani”. „Țarile europene il acuza pe președintele belarus Lukașenko ca ii folosește pe migranți pentru a pune presiune pe UE. Relațiile cu Minskul au devenit incordate dupa alegerile prezidențiale disputate in august 2020. Uniunea Europeana a impus sancțiuni Belarusului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

