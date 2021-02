S-a întâmplat în România. Persoane diagnosticate cu Covid-19 în urma vaccinării Medicul Valeriu Gheorghița spune ca 0,08% dintre romanii care s-au imunizat complet impotriva coronavirusului s-au imbolnavit de Covid-19 dupa vaccinare. Varianta medicului Valeriu Gheorghița este ca in cazul acestor pacienți imbolnavirea a avut loc inainte ca nivelul de anticorpi sa ajunga la valoarea maxima. Din 27 decembrie, cand a inceput campania de vaccinare, 3969 de persoane au fost testate pozitiv pentru SARS-CoV2 dupa prima doza, din peste 800.000 de persoane vaccinate. Este vorba despre 0,49% din totalul celor care au facut prima doza. „Persoanele respective au fost diagnosticate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

