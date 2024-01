S-a dus să ducă gunoiul și nu sa mai întors acasă O adolescenta in varsta de 15 ani din Alba Iulia a disparut fara urma in noaptea de marti spre miercuri. Aceasta a mers sa arunce gunoiul, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. ”La data de 3 ianuarie 2024, in jurul orei 04,00, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre un tanar, din municipiu, cu privire la faptul ca sora sa minora a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Din primele cercetari efectuate de politisti, a rezultat ca Muntean Elisa Bobonica, in varsta de 15 ani, a plecat de la domiciliu, in noaptea de 02/03 ianuarie 2024, in jurul orei 03,00, sub pretextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

