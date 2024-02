Stiri pe aceeasi tema

- GRUP PETROL MARIN, CUI 7471838, cu sediul in judetul CONSTANTA, municipiul CONSTANTA, str. MARCUS AURELIUS, nr. 18, camera 9, et. P titular al Autorizatiei de construire nr. 18 din 31.01.2024, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind constructiile si amenajarile: CONTINUARE LUCRARI…

- GRUP PETROL MARIN CUI 7471838 cu sediul in judetul CONSTANTA, municipiul CONSTANTA , str. MARCUS AURELIUS nr. 18, camera 9, et. P titular al Autorizatiei de construire nr. 16 din 30.01.2024, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind constructiile si amenajarile: CONTINUARE LUCRARI PROIECT…

- Nordis Group a deschis Hotelul Nordis Mamaia 5*****, cea mai mare investiție hoteliera din Romania din ultimii 30 de ani și cel mai mare hotel de leisure din Europa Centrala și de Est. Dezvoltatorul a sarbatorit deschiderea hotelului cu un eveniment de Revelion marcand intrarea in etapa de soft opening…

- Ziua de luni, 11 decembrie 2023, a adus o explozie de bucurie și magie in inima Moineștiului odata cu debutul spectacolelor dedicate sarbatorilor de Craciun in Parcul Dada (Central). Atmosfera a fost imbibata de emoție și veselie, in timp ce ansamblul „Mandre flori de la Moinești”, sub coordonarea profesorilor…

- Clujenii dar și turiștii se pot bucura de o atmosfera placuta și relaxanta la un nou local deschis recent. Magia sarbatorilor de iarna și face simțita prezența. Cel mai nou local al Clujului, Perfetto Winter Wonders este situat in Piața Unirii, in locul fostului magazin Tabita. Perfetto Winter Wonders…