Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul Nordis Mamaia anunța deschiderea oficiala pentru sezonul estival 2024. Incepand cu data de 30 aprilie, resortul este pregatit sa-și primeasca oaspeții intr-o atmosfera festiva, specifica sezonului de 1 Mai si Paște. Hotelul Nordis Mamaia 5 stele face parte din Nordis Group și a beneficiat de…

- Cat costa meniul de Paște la restaurantul lui ScarlatescuMeniul de Paște al restaurantului lui Scarlatescu include o gama variata de preparate tradiționale, fiecare servit in porții generoase menite sa satisfaca pofta de mancare autentic romaneasca:Sarmalele, simbolul mesei de Paște in multe case din…

- Smiley, Razvan Fodor și Adela Popescu iși inagureaza hotelul de la Vama Veche! Unul ca de vedete, cu prețuri comparative cu cele de pe Coasta de Azur. Hotelul vedetelor din Vama Veche este gata! Smiley& Gina Pistol dar și Adela Popescu & Radu Valcan și Razvan& Irina Fodor iși vor bucura prietenii cu…

- Comuna Margina a eușit sa autorizeze și sa deschida doua Puncte Gatsronomice Locale, in Margian-sat și la Coșteiu de Sus. Deschiderea acestor doua puncte gastronomice reprezinta o noua oportunitate de promovare a comunei Margina – cunoscut deja pentru brandul „Mic dejun la Margina”, lansata in 2017.

- 27 martie 2024 Comunicat de presaParticiparea ministrului afacerilor externe, Luminita Odobescu, la deschiderea oficiala a Misiunii economice si comerciale a Francofoniei in Europa Centrala si de Est Ministrul afacerilor externe, Luminita Odobescu, a participat miercuri, 27 martie 2024, la deschiderea…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…

- Inaugurarea oficiala a Argeș Mall in județul Argeș este programata pentru 25 aprilie. Deschiderea acestui modern centru comercial reprezinta o etapa semnificativa in dezvoltarea peisajului comercial regional. Centrul comercial este o investiție realizata de Prime Kapital, nume proeminent in domeniul…

- Brandul Nordis reprezinta standardul excelenței, incepand de la conceptul deosebit și calitatea desavarșita a proiectelor imobiliare pe care le dezvolta și pana la nivelul superior de ospitalitate, deja exemplificat in Hotelul Nordis Mamaia, primul și cel mai mare hotel inaugurat din rețeaua de 5 stele…