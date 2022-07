S-a crezut la raliu: un tânăr din Timiș a fost prins conducând cu 187 km/h pe șoseaua Arad-Șiria Un tanar din județul Timiș a confundat șoseaua Arad-Șiria cu pista de curse. El a fost depistat de radar conducand cu 187 km/h pe acest tronson rutier unde limita maxima de viteza admisa este de 90 km/h. „Polițiștii Serviciului Rutier au depistat, in ziua de 30 iulie a.c., un tanar de 28 de ani, din […] The post S-a crezut la raliu: un tanar din Timiș a fost prins conducand cu 187 km/h pe șoseaua Arad-Șiria appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

