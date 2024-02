Stiri pe aceeasi tema

- Sambata la ora 12:34, Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca pe strada Amurgului, in fața blocului, o persoana care este posibil sa se afle sub influența bauturilor alcoolice a tamponat un vehicul parcat. La fața locului s-a deplasat o patrula de ordine și…

- Un tanar din Cristești s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat. Polițiștii l-au prins in trafic Joi, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 1 Botoșani au oprit pentru control, pe drumul public din comuna Cristești, un autoturism condus de un tanar, de 24 de ani, din aceeași localitate.…

- La data de 7 ianuarie ora 15.10, polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Ipotesti in timp ce se aflau in serviciul de supraveghere, indrumare și control al traficului rutier pe D.J. 208 B in satul Verești, comuna Verești, au oprit pentru control autoutilitara condusa de un barbat de 24 ani din…

- La data de 24 decembrie ora 02.38, polițiștii din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei au oprit pe raza comunei Rașca, satul Buda pentru control autoutilitara condusa de catre un barbat de 70 ani din Falticeni. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o valoare…

- La data de 22 decembrie in jurul orei 21.35, echipajul din cadrul Sectiei 10 Poliție Rurala Gura Humorului, in timp ce staționa la intersecția DN2E cu DJ 177A și DJ 177E de pe raza satului Parteștii de Sus, Com Cacica a observat un autoturism ieșind in tromba din parcarea unui magazin, astfel echipajul…

- In data de 28 noiembrie a.c., in jurul orei 00.45, un echipaj din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, aflat in serviciul de siguranța publica și patrulare, au depistat pe strada Cetații din localitate, un barbat de 38 de ani, care a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale,…

- Un tanar din Avrameni s-a urcat beat la volan și a dat o raita prin comuna. Polițiștii i-au facut dosar penal Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au oprit, luni, pentru control, pe drumul public din comuna Avrameni, un autoturism condus de un tanar, de 32 de ani, din aceeași…

- INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar din Alba s-a urcat baut la volan și a fost prins de polițiști. Ce alcoolemie avea și cum a fost pedepsit INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar din Alba s-a urcat baut la volan și a fost prins de polițiști. Ce alcoolemie avea și cum a fost pedepsit In noaptea de 6/7 noiembrie…