Stiri pe aceeasi tema

- A fost aprobat Nomenclatorul obligațiilor fiscale care se platesc in contul unic de la 1 iulie 2018, prin Ordinul ANAF nr. 1612/2018. Acesta cuprinde 46 de impozite si contributii. Obligatii fiscale datorate bugetului de stat Impozit pe veniturile din salarii/și sau asimilate salariilor; Impozit pe…

- Potrivit unui proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, romanii aflați in zonele unitare de incalzire nu vor mai avea dreptul de a se debranșa de la sistemele centralizate de incalzire. Zonele unitare de incalzire sunt, practic, monopoluri și sunt decretate de catre primarii. ”Deconectarea unui…

- RCS & RDS va suprataxa romanii aflați in strainatate care folosesc serviciile sale de telefonie mobile, dupa ce ANCOM – autoritatea de reglementare in comunicații – a aprobat derogarea de la prevederile europene privind roamingul. ”ANCOM a aprobat, pentru al doilea an, cererea RCS&RDS de a aplica propriilor…

- Solistul columbian le-a fermecat pur si simplu pe fanele sale din Romania, venite sa il vada si sa il asculte cantand pentru prima oara la Bucuresti. Maluma a facut spectacol, sambata, in prima seara a festivalului latino “El Carrusel” de la Romexpo. A aparut pe scena ferchezuit, intr-un costum verde…

- Guvernul Romaniei a decis sa adopte, prin Ordonanța de Urgența, un proiect conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara care va permite inființarea societaților mutuale de asigurari.

- „PSD vrea sa impoziteze veniturile romanilor realizate in strainatate. Aceasta este miza proiectului prin care cei care trimit bani din strainatate prin banci trebuie sa declare sursa obtinerii banilor, sub amenintarea confiscarii sumelor trimise. Guvernarea PSD nu a facut absolut nimic pentru a ajuta…

- Reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) prezinta, in aceasta perioada, producatorilor de legume si fructe beneficiile asocierii in organizatii de producatori recunoscute, grupuri de producatori, cooperative pentru a putea accesa ajutoare financiare comunitare, precizeaza…

- Romanii sunt mari iubitori de cafea, lucru confirmat și de ultimele date facute publicitații de Euromonitor. Potrivit sursei, in anul 2017, valoarea pieței de cafea din țara noastra a ajuns la 1,4 miliarde de lei, in creștere fața de anii precedenți. Cu toate acestea, mulți romani prefera cafeaua de…