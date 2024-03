Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Catalin Drula, a depus luni, 11 martie, plangere penala la DNA impotriva premierului PSD, Marcel Ciolacu, acuzandu-l de „manipularea pieței, abuz in serviciu, deturnarea de fonduri și inșelaciune” in dosarul Roșia Montana.In sesizarea de la DNA, care are 7 pagini, președintele USR…

- "Nu exista nicio solicitare din partea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, sau a Administratiei Prezidentiale pentru atribuirea unei locuinte de protocol si a unui spatiu pentru organizarea cabinetului de lucru, ambele cu destinatia de resedinta, dupa incetarea mandatului de presedinte al Romaniei,…

- Romanii ar putea plati ”TAXA pe SOARE”. Au fost montate contoare. Ce spune Guvenul? Romanii ar putea plati ”TAXA pe SOARE”. Au fost montate contoare. Ce spune Guvenul? In ciuda asigurarilor din partea Guvernului, ca nu va introduce așa numita “taxa pe soare”, ANRE a pregatit infrastructura pentru taxarea…

- Guvernul a decis, in sedinta de vineri, suplimentarea personalului de la fabrica din Cugir cu 88 de persoane, ca masura de eficientizare si de crestere a capacitatii acesteia, a anuntat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea. El a precizat ca Uzina Mecanica Cugir nu mai are…

- Reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania (FSSR) anunta ca vor continua actiunile de protest, urmand ca pe 11 martie sa organizeze un miting, deoarece nu considera suficienta propunerea Guvernului de majorare cu 20% a salariilor de baza a angajatilor din sistemul de sanatate pentru…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a afirmat, referitor la acordul semnat intre premierul Marcel Ciolacu si reprezentantii fermierilor si transportatorilor privind incetarea protestelor, ca „numai dialogul este calea pentru rezolvarea problemelor si ma bucur ca fermierii si transportatorii…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a scris pe pagina sa de Facebook ca șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, folosește banii publici in interesul propriei campanii electorale. „”Reforma” socialista a pensiilor DUBLEAZA deficitul la fondul de pensii. Romanii sunt forțați sa plateasca taxe mai mari in 2024 și bugetele…

- Se acorda in 2024! Un nou beneficiu pentru romani, de la GuvernGuvernul Romaniei, condus de premierul Marcel Ciolacu, acorda in anul 2024 un nou beneficiu pentru romani. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. Potrivit Ministerului Muncii, incepand cu anul…