- Deminarea Ucrainei necesita o operatiune la scara mare, comparabila cu cea din Europa, dupa al Doilea Razboi Mondial, in vederea retragerii unor dispozitive explozive, estimata la 300 de milioane de dolari pe an - timp de cinci ani -, potrivit ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro.Este nevoie de aproximativ…

- Paza de Coasta americana prezinta joi, intr-o conferinta de presa, la Boston, condoleante familiilor celor cinci pasageri ai submersibilului Titan, confirmand astfel moartea acestora, relateaza AFP. Fragmente au fost descoprite la aproximativ 480 de metri de prova Titanicului, anunta Paza de Coasta…

- Societatea OceanGate, proprietara submersibilului Titan, dat disparut, crede ca pasagerii sunt morti, relateaza BBC News.„Credem acum ca CEO-ul nostru Stockton Rush, Shahzada Dawood si fiul sau Suleman Dawood, Hamish Harding, si Paul-Henri Nargeolet, din pacate au disparut”, anunta OceanGate intr-un…

- O tornada a lovit un oras din SUA: Cel puțin 3 persoane au murit. Cel putin trei persoane au murit si mai multe cladiri au fost avariate in urma unei tornade care a lovit miercuri orasul Matador din nordul statului american Texas, transmite joi Reuters citand The New York Times. CITESTE SI Lipsa…

- Experiența turiștilor de pe submarinul Titan este una cu adevarat terifianta. Prinși intr-o cutie metalica, la o adancime foarte mare, aceștia cu siguranța au emoții foarte puternice. Pe langa lipsa oxigenului, pasagerii au ramas pe intuneric, iar riscul cel mare sa moara degerați, inainte de a ramane…

- Vara trecuta, constructorul naval Fincantieri Marinette Marine a inceput construcția primei fregate din clasa Constellation a Marinei SUA, facand prima taietura de oțel la șantierul sau naval din Wisconsin, pe 31 august.

- Rusia desfasoara un program de supraveghere care vizeaza infrastructura energetica in apele nordice din jurul Danemarcei, Norvegiei, Finlandei si Suediei, potrivit unei noi investigatii media. Scopul este de a planifica sabotaje impotriva tarilor nordice, inclusiv prin posibilitatea de a taia cablurile…

