- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, le-a cerut aliatilor occidentali „sa-si accelereze” livrarile de arme catre Ucraina, dupa un nou atac masiv rusesc marti dimineata, soldat cu cel putin cinci morti, transmit AFP și Agerpres. Kuleba a cerut Occidentului sa „reactioneze decisiv” la aceste lovituri,…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Mai multe drone rusești au efectuat atacuri asupra Kievului in noaptea de marți spre miercuri. Cel puțin doua dintre aceste atacuri au vizat orașul Harkov din vestul Ucrainei, in timp ce bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, au dus la ranirea a noua persoane.

- La Kiev, 53 de persoane au fost ranite intr-un atac rusesc, inclusiv 6 copii, dintre care 2 sunt internați in spital. Armata ucraineana a anunțat ca toate cele 10 drone și 10 rachete balistice trase spre capitala au fost doborate, relateaza Ukrainska Pravda.08:3713-12-202353 de raniți, 20 de oameni…

- O racheta rusa a lovit vineri o cladire a departamentului de pompieri din regiunea nordica Harkov, ranind cel puțin opt salvatori, a declarat ministrul de interne ucrainean, citat de Reuters. Atacul a vizat orașul Izium, a precizat ministrul Ihor Klymenko, intr-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram,…

- Sase persoane ucise si cel putin 14 ranite intr-un atac rus cu rachete care a lovit un centru postal din orasul ucrainean Harkov, devastat de razboi, din nord-estul Ucrainei, au declarat oficiali ucraineni citati de Reuters.”Rachetele rusesti au lovit centrul Nova Posta - un obiect civil obisnuit”,…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 14 au fost ranite,sambata, in urma atacurilor rusesti cu rachete asupra unui depozit postal in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- O racheta lansata de fortele ruse a lovit o cladire rezidentiala din orasul Zaporojie, in sudul Ucrainei, miercuri dimineata. Doi civili au murit și alți cinci au fost raniți, au declarat oficiali ucraineni, citati de Reuters. Intr-un alt atac asupra regiunii Dnipropetrovsk, o femeie a murit și patru…