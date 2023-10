Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca planuiește sa saboteze navele civile incarcate cu cereale ucrainene prin amplasarea de mine marine in apropierea porturilor din Marea Neagra ale Ucrainei, scrie The Guardian . Pe baza a ceea ce a declarat a fi informații declasificate, Marea Britanie a afirmat ca Rusia…

- Regatul Unit a acuzat miercuri Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP, informeaza Agerpres."Informatiile serviciilor(...) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul…

- Cuba a descoperit o rețea de trafic de ființe umane care și-a constrans cetațenii sa lupte pentru Rusia in razboiul din Ucraina, a anunțat Ministerul sau de Externe, adaugand ca autoritațile cubaneze lucreaza pentru „neutralizarea și dezmembrarea” rețelei, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a „condamnat cu fermitate” atacurile Rusiei asupra „oamenilor nevinovați” și asupra porturilor din Ucraina. Rusia a atacat din nou la granița Romaniei, fiind inregistrate explozii in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Fortele aeriene…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Statele Unite si aliatii sai occidentali se uita spre China pentru a ajuta la rezolvarea efectului catastrofal al iesirii Rusiei dintr-un acord agricol crucial sustinut de ONU, referitor la exporturile de cereale ale Ucrainei, transmite CNBC, relateaza News.ro.China, unul dintre cei mai strategici…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- Portul Constanta din Romania, principala ruta alternativa a Ucrainei dupa ce retragerea Rusiei a dus la prabusirea acordului care ii asigura transporturile pe Marea Neagra, are capacitatea de a gestiona incarcaturi suplimentare pana la jumatatea lunii august, a declarat pentru Reuters , Viorel Panait,…