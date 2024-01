Stiri pe aceeasi tema

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Rusia a acuzat miercuri Occidentul ca incearca sa-i obstructioneze participarea la reuniunea ministeriala de la Skopje a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ce va fi boicotata de Ucraina si de tarile baltice pentru a denunta prezenta sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov,…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a avut o noua declarație controversata, susținand ca Republica Moldova ar fi o țara vecina cu Rusia, in ciuda faptului ca, potrivit frontierelor recunoscute pe plan internațional, Republica Moldova se invecineaza doar cu Romania…

- Un jurnalist rus, ranit potrivit Rusiei, intr-un atac ucrainean in regiunea Zaporojie, in parte ocupata, in sudul Ucrainei, a murit din cauza ranilor, scrie joi presa rusa, relateaza AFP.”O veste tragica tocmai a cazut (...). Boris Maksudov a murit din cauza ranilor”, a anuntat prezentatorul rus…

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova, a denuntat miercuri, 22 noiembrie, o asa-zisa "stramtorare a limbii ruse" pe teritoriul Republicii Moldova, in pofida faptului ca moldovenii ar avea o atitudine "grijulie si iubitoare" fata de cultura rusa, scrie Agerpres."Circa 80% din locuitorii…

- Rusia a declarat joi ca presedinta proeuropeana a Republicii Moldova, Maia Sandu , este o rusine si a acuzat guvernul moldovean ca incearca sa distraga atentia de la propriile esecuri inaintea alegerilor locale prin exagerarea amenintarii ruse, relateaza Reuters. Maia Sandu, care a denuntat razboiul…

- Diplomatia rusa a criticat virulent Malta joi, acuzand-o ca gazduieste discutii "antirusesti" cu privire la Ucraina, in pofida faptului ca la acest format de discutii participa si tari aliate Rusiei, informeaza France Presse, potrivit Agerpres. "Este evident ca astfel de demersuri (cum ar fi reuniunea…

- O delegatie a Hamas, gruparea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, se afla intr-o vizita la Moscova, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, intr-o conferinta de presa, fara a oferi alte detalii, relateaza Reuters.Agentia de stiri Ria Novosti,…