Rusia și China, implicate, prin propagandă, în protestele violente din SUA (Politico) Rusia și China inunda social media cu conținut care vizeaza tulburarile și violența in curs de desfașurare in Statele Unite, potrivit unei analize a postarilor recente de Twitter facuta de specialiștii POLITICO. Scopul, potrivit experților in dezinformare, este acela de a promova neincrederea pe ambele parți ale spectrului politic, mai degraba decat publicarea postarilor false false […] The post Rusia și China, implicate, prin propaganda, in protestele violente din SUA (Politico) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

