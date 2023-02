Rusia rezistă cu brio sancțiunilor economice internaționale după un an de război. Cum a reușit asta Spre deosebire de Romania, unde avem mai mult discuții decat realizari cu privire la investițiile publice, in Rusia, țara supusa unor aspre sancțiuni economice, cheltuielile de capital au crescut cu 6% in 2022. Veniturile obținute de Federația Rusa din exportul de marfuri, cu precadere de materii prime, intre care se evidențiaza petrolul și gazele naturale, au fost canalizate catre finanțarea investițiilor pentru susținerea economiei. Iar sancțiunile impuse de Occident nu au reușit sa aduca o diminuare a veniturilor Rusiei obținute din vanzarea de petrol și gaze naturale, din contra,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

