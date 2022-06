Rusia publică „imagini eroice” cu cazacii trimiși în Ucraina după ce ucrainenii au eliminat un comandant al lor Forțele armate ale Rusiei au publicat imagini video cu soldații cazaci care lupta in Ucraina dupa ce saptamana trecuta forțele ucrainene au reușit sa elimine un comandant al lor. Imaginile publicate inițial pe Telegram au fost redistribuite pe Twitter de analistul militar Rob Lee de la Foreign Policy Research Institute, acesta notand ca este vorba de un detașament al cazacilor din zona Izium, un oraș aflat in regiunea Harkiv. Izium s-a aflat pe una dintre principalele direcții de atac ale noii ofensive rusești in estul Ucrainei pe care Moscova a lansat-o in data de 18 aprilie. La jumatatea lunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

