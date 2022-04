Rusia propune integrarea sistemelor de plată ale statelor BRICS Sanctiunile occidentale au exclus Rusia din sistemul financiar global si i-au blocat accesul la aproape jumatate din rezervele sale de aur si valuta, care se ridicau la 606,5 miliarde de dolari la inceputul lunii aprilie. Ministrul de Finante Anton Siluanov a declarat vineri, in cadrul unei intalniri ministeriale cu BRICS, care este format din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud, ca situatia economica globala s-a inrautatit substantial din cauza sanctiunilor, se arata in comunicatul ministerului. Noile sanctiuni distrug, de asemenea, fundatia sistemului monetar si financiar international… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile BRICS (Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) vor servi drept piatra de temelie a unei ordini mondiale emergente, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, pentru postul de televiziune RT. Declarația oficialului rus vine la o saptamana dupa ce președintele…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit miercuri, 30 martie, in China, in prima sa vizita la acest aliat-cheie al Moscovei, de cand Vladimir Putin a lansat, luna trecuta, razboiul in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de socializare Weibo, ambasada Rusiei din Beijing a confirmat ca Lavrov…

- Viceministrul chinez de Externe, Le Yucheng, afirma, de asemenea, ca NATO nu ar trebui sa se extinda in continuare spre est, fortand ”in colt” o putere nucleara precum Rusia.China nu a condamnat invazia Rusiei – refuzand sa o numeasca invazie – dar si-a exprimat ingrijorarea profunda cu privire la razboi.…

- Ministerul de Finante al Rusiei se pregateste sa plateasca in ruble o parte din datoriile sale in valuta, miercuri, pentru ca sanctiunile impiedica bancile sa onoreze datoriile in moneda de emisiune a obligatiunilor, potrivit unui anunt facu luni de institutie, transmite Reuters. "Este un default?...…

- India cantarește luni o oferta din partea Rusiei de a-și cumpara țiței la prețuri reduse in urma sancțiunilor occidentale, potrivit Reuters. Masura este cu atat mai posibil sa aiba loc cu cat cele doua țari fac parte din alianța BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Fii la…

- Cu acest prilej, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat ca "luptele in Ucraina trebuie sa inceteze", relateaza Agerpres ."Ei fac furori in toata tara, din aer, pe pamant si in mare. Trebuie sa se opreasca acum. Destul, este destul. Soldatii trebuie sa se intoarca in cazarmile lor!",…

- BRICS este un grup de cinci economii emergente majore - Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Prima intalnire BRICS din 2022 a avut loc virtual in perioada 18-19 ianuarie sub președinția chineza, membrii mulțumind Indiei pentru președinția BRICS in 2021. Programul și prioritațile…

- Prima intalnire a coordonatorilor din statele BRICS a avut loc marti in format online și a fost prezidata de ministrul adjunct al afacerilor externe din China, Ma Zhaoxu. La dezbateri au participat coordonatorii din Rusia, India, Brazilia si Africa de Sud. Ma Zhaoxu a declarat ca mecanismele BRICS din…