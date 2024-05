Prețul unui aliment important crește constant Prețul unui aliment important crește. Motivul invocat ar fi clima. Orezariile dispar de la un an la altul. Tot mai mulți romani renunța la tradiționalul pilaf și trec la Rizoto. Gabriel Razi, analist al pieței agricole din Romania, spune ca țara noastra nu mai produce orez ca pe vremuri fiindca „infrastructura s-a deteriorat, astfel ca sunt necesare de investiții mari din partea fermierilor romani, chiar daca condițiile meteo ne sunt favorabile ”. Bulgaria, țara invecinata, este mare producatoare de orez. Orezul in Romania este folosit pentru sarmale, ardei umpluți sau lapte cu orez. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

