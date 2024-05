Stiri pe aceeasi tema

- Filiala AUR Bistrita-Nasaud si-a lansat, sambata seara, candidatii la alegerile locale, in prezenta senatorului Claudiu Tarziu, presedinte al Consiliului national de conducere al partidului, si a unei parti dintre candidatii la alegerile europarlamentare.

- Emil Radu Moldovan, Președinte al Consiliului Județean Bistrița-Nasaud: „Sunt 12 ani de proiecte, de investiții utile pentru intregul județ! Da! Sunt 12 ani fara promisiuni electorale! Fapte, nu vorbe! Ani in care am batut la pas județul nostru, in lung și-n lat!” „Va știu parerile, știu nevoile din…

- Ministerul de Finanțe din Franța a anunțat vineri o noua masura legislativa menita sa ofere transparența consumatorilor in fața fenomenului „shrinkflation”. Retailerii francezi vor fi obligați sa notifice cumparatorii in legatura cu reducerea dimensiunii produselor fara o corespunzatoare reducere a…

- ANM a emis un avertisment de ultima ora pentru mai multe zone din țara, indicand prezența ceții dense și a poleiului. Conform ultimelor date furnizate, fenomenele meteorologice periculoase afecteaza localitați din 8 județe ale țarii. In județele Salaj, Cluj, Bistrița-Nasaud, Vaslui, Alba, Harghita,…

- Un padurar este cercetat pentru dare de mita dupa ce a fost prins cand incerca sa scape basma curata de o problema juridica. De-abia acum, insa, padurarul din Bistrița-Nasaud are probleme mari cu justiția, dupa ce procurorii l-au prins in flagrant delict. Padurar prins cu mita cu produse tradiționale…

- Emma Ștefan este o vedeta indragita și face diminețile mai frumoase la Radio Zu. De-a lungul anilor a trecut prin mai multe perioade dificile și marturisește ca are anumite „trucuri” pe care le pune in aplicare pentru a merge mai departe, avand zambetul pe buze.

- Polițiștii IPJ Prahova-Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descins la mai multe persoane fizice dar și la sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Nasaud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj. 30 de…

- Intr-un județ din Romania, pensionarii traiesc la limita saraciei. Este vorba despre Bistrita-Nasaud, județul unde sunt cele mai multe pensii sub 2.000 de lei. Datele arata ca din peste 63.000 de pensionari, 40.000 de oameni NU incaseaza pensie mai mare de 2.000 de lei lunar. Astfel, aproape 22.000…