Consiliul Concurentei sustine proiectul de modificare a Legii RCA initiat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), care se afla depus la Parlament, și va veni, in aceasta saptamana, cu o pozitie referitoare la fiecare amendament, a declarat presedintele autoritatii, Bogdan Chiritoiu, la Sinaia. „In linii mari, suntem armonizati cu ASF-ul, sustinem proiectul de lege, sustinem […] The post Consiliul Concurenței susține modificarea legii RCA, propusa de ASF appeared first on Puterea.ro .