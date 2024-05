Prieteni dragi. Nu știu cum e la voi, dar la noi s-a epuizat orice fel de rabdare fața de gunoaiele politice de sub flamurile AUR. Pur și simplu nu mai suntem capabili sa rostim cuvintele senatorul Claudiu Tarziu. Ni se pare o ofensa permanenta la adresa bunului-simț romanesc. Pentru ca vorbim de niște figuri, așa-zis […] The post Senatorii-mucegai: AUR continua sa impinga limitele decenței politice. Sa le impingem și noi, un pic. appeared first on Puterea.ro .