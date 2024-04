Senatul american investighează incidentele avioanelor Boeing Intr-o audiere in fața Senatului SUA, un inginer de la Boeing a subliniat deficiențe semnificative de siguranța. Senatorii au cerut un concept de siguranța imbunatațit de la producatorul de avioane din SUA. Problemele tehnice s-au inmulțit in ultimele luni la avioanele Boeing. Acest lucru a generat ingrijorare inclusiv in Senatul SUA, care a constituit o […] The post Senatul american investigheaza incidentele avioanelor Boeing appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Audiere istorica in fața unei comisii de ancheta a Senatului american, declanșand o serie de intrebari mai mult decat grave in ce privește nivelul real de securitate pe care-l prezinta avioanele fabricate de Boeing.

- Un denuntator al Boeing a declarat in fata unei comisii a Senatului american ca producatorul de avioane exercita represalii impotriva angajatilor care ridica probleme de siguranta. Sam Salehpour, inginer de calitate in cadrul companiei Boeing, a declarat ca a fost certat de un manager ca raspuns la…

