Stiri pe aceeasi tema

- Boeing are din nou probleme dupa ce un angajat a raportat pericole de siguranța dupa construirea unor avioane dupa reglementarile US, informeaza BBC. Sam Salehpour, inginer la Boeing a acuzat ca aceștia au folosit metode inadecvate in construirea avionelor de tip 787 și 777.

- Compensatii de 160 de milioane de dolari platite de Boeing companiei Alaska Airlines - Producatorul de avioane Boeing a platit compensatii initiale de 160 de milioane de dolari, dupa desprinderea unui panou de pe o aeronava Boeing 737 MAX 9 detinuta de compania aeriana Alaska Airlines, informeaza Rador…

- Printre pasagerii afectați de acest incident s-a numarat și Mircea Geoana - secretar adjunct al NATO, alaturi de Luminița Odobescu - ministru de Externe, care se aflau la bordul aeronavei. Geoana a anunțat ca va lua un alt zbor in ziua urmatoare, ca masura de precauție in urma evenimentului, potrivit…

- Liderul democrat al Senatului american, Chuck Schumer, a cerut joi organizarea de alegeri in Israel, numindu-l pe premierul Benjamin Netanyahu "un obstacol in calea pacii", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "O coalitie condusa de Netanyahu nu mai corespunde nevoilor Israelului dupa 7 octombrie",…

- Liderul democrat al Senatului american, Chuck Schumer, a cerut joi organizarea de alegeri in Israel, numindu-l pe premierul Benjamin Netanyahu “un obstacol in calea pacii”, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “O coalitie condusa de Netanyahu nu mai corespunde nevoilor Israelului dupa 7 octombrie”,…

- In timp ce zbura intre Germania și Turcia, unul dintre parbrizele cockpitului unui Boeing 737-8 Max s-a crapat, forțand piloții sa zboare mai mult de 25 de minute la o altitudine de 8.500 de metri pentru a ajunge in siguranța la Stuttgart, relateaza Rador Radio Romania. Se tot vorbeste despre dificultațile…

- Producatorul de automobile Dacia anunta ca va implementa noile reglementari privind siguranta in cazul autoturismelor, reglementari aprobate la nivel european, care vor intra in vigoare in iulie a acestui an si care au rolul de a imbunatati siguranta inclusiv pentru pietoni si biciclisti. Modelele…

- „A sustine acest proiect de lege inseamna opozitie fata de Putin. Respingerea inseamna sa facem jocul presedintelui rus”, a spus liderul democrat cu privire la un text prezentat duminica de Senatul american, care prevede deblocarea de noi ajutoare atat pentru Ucraina cat si pentru Israel precum si inasprirea…