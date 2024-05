Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a numit Japonia și India drept „xenofobe”, plasandu-le in rand cu Rusia și China ca state care „nu vor imigranți”, informeaza BBC.Adresandu-se unui public predominant asiatico-american la un eveniment de strangere de fonduri de campanie, Biden a spus ca alegerile din…

- Statele Unite și-a avertizat aliații cu privire la sprijinul sporit al Chinei pentru Rusia, care include furnizarea de informații geospațiale pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.

- Adresandu-se reporterilor, Novak a mai spus, fara a detalia, ca proiectul Arctic LNG 2, condus de compania Novatek, care a inceput productia provizorie in decembrie, ramane implicata in discutii despre livrarile de gaze naturale lichefiate (GNL), deoarece sanctiunile occidentale impiedica disponibilitatea…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…

- Clasamentul Global Firepower utilizeaza peste 60 de factori individuali pentru a determina scorul PowerIndex („PwrIndx”) al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la cantitatea de unitați militare și situația financiara pana la capacitațile logistice și geografie.Formula folosita de experții…

- Uniunea Europeana intenționeaza, in premiera, sa sancționeze companii din China continentala, dar și din alte țari, inclusiv Turcia, India și Serbia, pentru ca au ajutat Rusia sa ocoleasca sancțiunile și sa cumpere marfuri cu destinație multipla, in contextul in care Ucraina intra in cel de-al treilea…