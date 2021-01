Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatori ai lui Aleksei Navalnii manifesteaza duminica in Rusia intr-o noua zi de proteste pentru a cere eliberarea opozantului incarcerat, in pofida presiunilor in crestere din partea autoritatilor, care si-au inmultit avertismentele si procedurile judiciare, relateaza AFP. In Extremul Orient si…

- Mai multe stații de metrou au fost inchise, iar circulația rutiera a fost restricționata la Moscova, inaintea mitingurilor planificate in sprijinul liderului opoziției Alexei Navalnii, noteaza BBC . De asemenea, multe dintre restaurante și magazine din oraș vor fi inchise, iar transportul rutier va…

- Atunci cand am auzit cu toții ca Aleksei Navalnii se intoarce in Rusia, dupa ce a fost otravit și cu certitudinea ca regimul Putin il va trimite la inchisoare, ne-am mirat. Era clar ca e un gest curajos, dar despre ce fel de curaj era vorba? Parea unul disperat, fara urmari. Dar protestele masive care…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 2.500 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Rusia la apelul opozantului Aleksei Navalnii pentru a cere eliberarea sa, demonstratii ilegale in urma carora au fost retinute peste 2.500 de persoane si au avut loc ciocniri in mai multe mari orase, inclusiv la Moscova, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Peste o mie de persoane au fost arestate de fortele de ordine sambata in Rusia in cursul manifestatiilor in favoarea opozantului Aleksei Navalnai, potrivit ONG-ului OVD-Info, specializat in monitorizarea manifestatiilor in aceasta tara, relateaza AFP, Reuters si dpa. In multimea estimata la 10.000 de…

