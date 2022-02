Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunta sambata ca si-a inchis spatiul aerian avioanelor din Bulgaria, Polona si Cehia, in urma unor decizii similare ale Sofiei, Varsoviei si Pragai vizand companii aeriene rusesti, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia a inchis spațiul aerian pentru aeronavele din Bulgaria, Polonia și Republica Ceha. Zborurile din aceste țari pot fi efectuate in Federația Rusa numai cu permisiunea speciala a Agenției Federale de Transport Aerian sau a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. "In legatura cu deciziile…

- Un nou val de infecții cauzate de varianta Omicron a coronavirusului se indreapta spre estul Europei, a anunțat marți Organizația Mondiala a Sanatații, indemnand autoritațile sa grabeasca vaccinarea. In ultimele doua saptamani, cazurile de COVID-19 au crescut mai mult de doua ori in Armenia, Azerbaidjan,…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Decesele cauzate de coronavirus in Europa de Est au depasit joi cifra de un milion, potrivit unui bilant Reuters. Asta in condițiile in care varianta Omicron inca nu este dominanta in zona. La nivel global, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de oameni. Rusia, Polonia si Ucraina sunt trei din cele…