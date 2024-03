Ajutoarele pentru refugiații ucraineni, prelungite cu încă trei luni. De unde vin banii Ajutoarele pentru refugiații ucraineni urmeaza sa fie prelungite cu inca trei luni, pana la data de 30 iunie 2024. In principal, sumele provin din fonduri europene. Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede prelungirea schemei de ajutorare pentru refugiații ucraineni cu inca trei luni. Refugiații vor avea astfel asigurata suma forfetara pentru cazare pana la data de 30 iunie 2024. Banii urmeaza sa fie asigurați in mare parte din fonduri europene. Cum se acorda banii pentru ucraineni Familiile și persoanele singure care s-au refugiat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

