Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca tarile europene par sa nu investigheze in mod corespunzator seria de explozii care au avariat gazoductele Nord Stream in septembrie, informeaza Reuters, conform AGERPRES.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca dupa ce va obtine victoria in razboiul declansat de Rusia, Ucraina va avea cele mai puternice forțe armate din Europa, relateaza Rador.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia este in favoarea diversitații in cadrul culturii și tradiției, dar nu așa cum este acum in Europa. El a abordat acest subiect pe 7 decembrie, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Internațional Primakov Readings, informeaza fontanka.ru.

- Ambasadorul rus Oleg Ozerov a declarat, intr-un interviu acordat revistei 'Newsweek', ca Federația Rusa este pregatita sa inlocuiasca in totalitate cerealele ucrainene livrate pe piața mondiala, conform gazeta.ru, scrie Rador.

- Uzbekistanul este interesat de proiectul Rusiei de a crea o uniune trilaterala a gazelor naturale cu Kazahstan și Uzbekistan, iar la o intalnire s-a ajuns la un acord pentru continuarea dialogului prin Comisia mixta la nivelul șefilor de guvern de la Samarkand, a declarat vicepremierul rus Alexander

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa cu 50 de miliarde de metri cubi in ultimele patru-cinci luni, iar la 1 octombrie scaderea a fost de 47%, a declarat șeful companiei Novatek, Leonid Mikhelson, vorbind la al XV-lea Forum Economic Eurasiatic de la Verona.

- Razboiul din Ucraina a dus la efecte fara precedent pe piața de energie. Daca pana la inceperea razboiului, Federația Rusa folosea gazul ca arma de șantaj in anumite momente și cu diverși actori statali, acum, toata Europa va suporta facturi mai mari atat la gaz, cat și la curent.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca "nu are rost" sa mentina nivelul actual de prezenta diplomatica a tarii in Occident, deoarece "Europa a decis sa se inchida si sa opreasca orice cooperare economica", relateaza agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de CNN.