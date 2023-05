Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…

- Ambasadorul Chinei la Uniunea Europeana, Fu Cong, a declarat ca "prietenia fara limite" dintre Moscova și Beijing este doar "retorica", iar China nu susține razboiul Rusiei cu Ucraina și nici nu a furnizat asistența militara regimului de la Kremlin.

- Presedintele SUA Joe Biden, a declarat vineri, la Ottawa, ca, pana in prezent, China „nu a livrat” arme importante Rusiei, in pofida temerilor exprimate de occidentali pe aceasta tema, transmite AFP. „Sunt trei luni de cand aud ca China va furniza Rusiei arme importante (…) Nu inseamna ca nu o vor face,…

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Liderul chinez Xi Jinping a aratat marti, in Rusia, „prioritatea” pe care o acorda relatiilor „strategice” intre Moscova si Beijing, doua „mari puteri”, declarand ca l-a invitat pe Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China, anul acesta, relateaza AFP si EFE.

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Decizia lui Putin de a suspenda Rusia din tratatul de dezarmare nucleara este o mare greșeala, a declarat miercuri Joe Biden, relateaza Reuters. Președintele Statelor Unite a spus ca Putin e iresponsabil ca face acest lucru. Chiar și așa, nu crede ca e un semnal ca liderul de la Kremlin ia in considerare…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, i-a spus marți lui Nikolai Patrușev, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei și unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin, ca relația dintre Beijing și Moscova este „solida ca o stanca” și ca va rezista oricarui test intr-o…