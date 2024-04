Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au recunoscut ca inundatiile de la Orsk, in Urali, s-au agravat in ultimele ore, duminica, la doua zile dupa ruperea unui baraj, eveniment care, in plina perioada de topire a zapezii, a condus deja la evacuarea a cateva mii de locuitori, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Un baraj s-a rupt vineri in orasul Orsk, situat in Muntii Ural din Rusia, iar evacuarea populatiei este in curs de desfasurare, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de News.ro.Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, pana la 4.000 de case in care locuiesc 10.000 de locuitori dintr-o…

- Parlamentul ungar a aprobat primirea Suediei in alianta pe 26 februarie, inlaturand astfel ultimul obstacol din calea demersului Suediei care isi mentinuse neutralitatea in timpul ambelor razboaie mondiale si al razboiului rece.Guvernul de la Stockholm a renuntat la politica de nealiniere dupa ce Rusia…

- Guvernul din Trinidad si Tobago a comunicat ca ar putea declara stare de urgenta nationala din cauza unei scurgeri uriase de petrol provocate de o nava care a naufragiat si s-a rasturnat miercuri, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Guvernul sustine ca cel putin 15 kilometri din coasta atlantica…

- Ministrul agriculturii Florin Barbu a anunțat ca prețurile alimentelor de baza se vor menține ca urmare a prelungirii cu inca trei luni prin Ordonanța de urgența, iar lista cu cele 21 de produse va fi și ea extinsa. Pana in acest moment, Guvernul nu a anunțat ca ordonanța de urgența urmeaza sa fie prelungita,…

- Fostul ministru de interne din Guvernul Poloniei, Mariusz Kaminski, arestat ieri pentru o condamnarede corupție, spune ca este „prizonier politic” și ca intra in greva foamei, relateaza The Guardian.