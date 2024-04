Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) a atribuit masacrul de vineri de la un centru comercial de la periferia Moscovei unei „operatiuni planificate de serviciile speciale ale Kremlinului” cu scopul de „a discredita Ucraina si intreaga lume libera”, informeaza EFE. „Desigur, vorbim despre…

- Intr-un interviu acordat presei de stat, Putin, care a lansat o invazie la scara larga a Ucrainei si este aproape sigur ca va castiga alegerile prezidentiale din 15-17 martie, a declarat ca Rusia ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare daca suveranitatea sa ar fi amenintata."Din punct de vedere…

- In cadrul discursului sau de astazi privind starea națiunii, președintele american Joe Biden a subliniat importanța sprijinirii Ucrainei in contextul conflictului cu Rusia. Acesta a spus: „ Ucraina il poate opri pe Putin daca ii suntem alaturi și ii oferim armele de care are nevoie”. Biden a accentuat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuza autoritațile de la Chișinau ca resping orice dialog cu Federația Rusa. „Intotdeauna am pledat și militam pentru resuscitarea comunicarii noastre cu autoritațile de la Chișinau, ne-am dori ca spiritul rusofobiei sa paraseasca acest oraș minunat…

- Kremlinul a transformat exproprierile intr-o noua arma pentru anul 2024. Guvernul rus a amenințat ca va confisca activele din Rusia ale Occidentului daca SUA și Uniunea Europeana vor confisca la randul lor activele rusești inghețate dupa invadarea Ucrainei, in timp ce noilor milionari ai Rusiei care…

- Un aliat apropiat al opozantului Aleksei Navalnii i-a indemnat, marți, pe ruși sa iasa la protest in numar mare in ziua simulacrului de alegeri ce va fi organizat in Rusia in martie, in cadrul carora dictatorul Putin urmeaza sa-și ofere un nou „mandat” la conducerea țarii. Un apel similar fusese lansat…

- Federația Rusa a alocat in acest an 1,1 miliarde de euro pentru finanțarea propagandei de stat, pentru promovarea lui Putin in alegerile prezidențiale, pentru mecanisme de cenzura a Internetului și pentru controlul informațional al zonelor ocupate recent in Ucraina, potrivit unor documente din interiorul…

- Guvernul britanic i-a convocat vineri seara pe diplomatii ambasadei Rusiei pentru a le face cunoscut ca autoritatile ruse sunt considerate „pe deplin responsabile” de moartea principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, scrie AFP. Ministerul britanic de Externe a mai declarat intr-un comunicat…