Rusia a trimis vineri, 10 decembrie, un avion de lupta pentru a escorta un aparat militar american de recunoastere, care zbura deasupra Marii Neagre, a anuntat agentia oficiala de presa TASS, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova. La 10 decembrie 2021, dispozitivele ruse de control al spatiului aerian deasupra apelor neutre ale Marii Negre […]