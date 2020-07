Rusia a răspuns refuzului Turciei de a recunoaște Crimeea Politicienii și experții ruși au raspuns promisiunii ministrului turc de externe, Mevlut Cavusoglu, de a nu recunoaște niciodata reunificarea cu Crimeea. In timpul vizitei Ministrului ucrainean Dmitri Kuleba la Ankara, in cadrul unei conferințe de presa comune cu ministrul Afacerilor Externe turc, acesta din urma a declarat ca Ankara susține integritatea teritoriala a țarii, nu recunoaște și nu va recunoaște niciodata „anexarea ilegala a Crimeei”. Reacțiile din partea Moscovei nu inceteaza sa apara. Un membru al Comitetului Federației pentru Afaceri Internaționale, Serghei Tsekov, a declarat pentru… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

