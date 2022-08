Tarile si aliatii occidentali, inclusiv Japonia, au impus restrictii financiare Rusiei, de cand a trimis trupe in Ucraina la sfarsitul lunii februarie. Moscova a ripostat cu restrictii de parasirea a Rusiei de catre companiile occidentale si aliatii lor si, in unele cazuri, le-a confiscat bunurile. Decretul, semnat de presedintele Vladimir Putin si publicat vineri, interzice imediat investitorilor din tarile care au sustinut sanctiuni impotriva Rusiei sa-si vanda activele in acorduri de partajare a productiei (PSA), banci, entitati strategice, companii producatoare de echipamente energetice, precum…