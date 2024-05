Stiri pe aceeasi tema

- Rusia organizeaza, pentru al treilea an la rand, parada militara de Ziua Victoriei in timp ce desfașoara in Ucraina un razboi neprovocat, de anexare teritoriala și extindere a influenței regionale.

- China a transmis ca va lua „masurile necesare” dupa anuntarea de catre Washington a unor noi sanctiuni menite sa paralizeze capacitatile militare si industriale ale Rusiei prin pedepsirea companiilor chineze care ajuta Moscova sa faca rost de arme pentru razboiul sau impotriva Ucrainei, informeaza joi…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…

- Comitetul de Instructie al Rusiei a cerut luni arest preventiv timp de doua luni pentru inca trei persoane, pe langa cele patru implicate direct in atentatul brutal comis vineri seara in sala de concerte Crocus City Hall din apropiere de Moscova si soldat cu cel putin 137 de morti, a anuntat o instanta…

- Ministrul de Externe, Luminița Odobescu, a condamnat luni, 18 martie, felul in care s-au desfașurat alegerile prezidențiale din Rusia, in urma carora Vladimir Putin a obținut aproape 88% dintre voturi, potrivit rezultatelor anunțate de Moscova, relateaza News.ro.„Nu e nevoie sa comentez rezultatele…

- Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) din cadrul ONU, Rafael Grossi, s-a intalnit miercuri, 6 martie, cu președintele Vladimir Putin, dupa ce a discutat cu oficialii ruși din domeniul energiei despre siguranța de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de trupele ruse…

- Cinematografele din 20 de orașe rusești vor transmite gratuit, astazi, discursul anual al președintelui Vladimir Putin catre Adunarea Federala. Aceasta decizie inedita face parte din eforturile Kremlinului de a difuza “viziunea” liderului rus privind dezvoltarea Rusiei in urmatorii șase ani catre un…

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…