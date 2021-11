Stiri pe aceeasi tema

- Serbia va primi gaze din Rusia la pretul de 270 de dolari pe mia metri cubi, la fel ca in actualul contract care expira la sfarsitul acestui an, a anuntat joi presedintele sarb, Aleksandar Vucic, in finalul intalnirii sale cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Soci, relateaza TASS, Reuters si EFE.…

- Presedintele belarus Alexandr Lukasenko a avertizat joi cu privire la potentialele represalii impotriva oricaror noi sanctiuni ale Uniunii Europene din cauza crizei migrantilor la granita dintre Belarus si UE, inclusiv prin oprirea tranzitului de gaze naturale si marfuri prin Belarus. Pretul spot al…

- Preturile gazelor din Europa au crescut din nou dupa ce Rusia nu a dat semne ca va mari livrarile, in ciuda promisiunilor presedintelui Vladimir Putin ca ziua de luni va fi termenul limita la care Gazprom va...

- Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero sambata. In schimb, conducta Yamal-Europe a trimis gaze in est, din Germania spre Polonia, iar acele fluxuri au crescut suplimentar luni.Livrarile prin gazoductul…

- ”Ucraina ofera acest lucru Gazprom si traderilor europeni de gaze”, a spus Serghei Nikiforov. Oleksi Danilov, secretar al consiliului pentru aparare si securitate al Ucrainei, a declarat vineri, intr-un briefing de presa, ca Kievul este pregatit sa suplimenteze tranzitul anual de gaze catre Europa cu…

- Conducta de gaze Nord Stream 2 ar putea calma creșterea prețurilor gazelor la nivel european, a declarat vicepremierul rus. In prezent, conducta așteapta aprobarea autoritații de reglementare din Germania. Prețurile au crescut brusc ca raspuns la o redresare a cererii, in special din Asia, cu niveluri…

- Pretul gazului continua sa creasca vertiginos in Europa și ajunge deja la cotații exorbitante. Mia de metri cubi s-a vandut cu 950 de dolari la bursa ICE Futures, un nou record dupa cel stabilit marți, de 810 dolari.

