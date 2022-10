Rusia a folosit o fotografie veche din Slovenia pentru a „demonstra” că Ucraina pregătește să folosească o „bomba murdară” Propaganda lui Vladimir Putin pare ca nu mai funcționeaza. Guvernul unei mici țari din estul Europei l-a dat de gol pe liderul de la Kremlin, aratand exact cum a incercat sa inșele lumea. Guvernul din Slovenia a atras atenția ca Moscova a folosit o fotografie slovena veche pentru a susține ca autoritațile de la Kiev pregatesc o „bomba murdara”. Ministerul rus de Externe a publicat pe pagina sa de Twitter fotografia, insoțita de textul in care se specifica „Ministerul rus al Apararii: conform informatiilor de care dispunem, doua organisme ucrainene au primit ordinul sa creeze #bomba murdara”. Russian… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datata 2010 pentru a sustine afirmatiile despre o "bomba murdara" care ar fi pregatita de Ucraina, dezvaluie guvernul sloven. Imaginea respectiva este a Agentiei Slovene pentru Deseuri Radioactive și a fost folosita de Rusia necorespunzator și fara aprobare,…

- Guvernul Sloveniei a demonstrat miercuri ca Ministerul de Externe al Rusiei a folosit fotografii vechi de zece ani din Slovenia, dintr-o prezentare guvernamentala, pentru ”a demonstra” presupusa intenție a Ucrainei de a crea o „bomba murdara”. Guvernul Sloveniei a postat pe contul oficial de Twitter…

- Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datata 2010 pentru a sustine pe Twitter afirmatiile despre o „bomba murdara" care ar fi pregatita de Ucraina, a declarat miercuri guvernul sloven, relateaza AFP. Utilizarea fotografiei „a fost facuta necorespunzator si fara aprobarea autoritatilor slovene",…

- Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datata 2010 pentru a sustine pe Twitter afirmatiile despre o „bomba murdara” care ar fi pregatita de Ucraina, a declarat miercuri guvernul sloven, relateaza AFP. Utilizarea fotografiei „a fost facuta necorespunzator si fara aprobarea autoritatilor slovene”,…

- Guvernul de la de la Ljubljana afirma ca Rusia a folosit o fotografie din Slovenia, care dateaza inca din 2010, pentru a-și sustine pe Twitter afirmatiile despre „bomba murdara” pe care Ucraina s-ar pregati sa o fabrice, scrie Agerpres citand AFP. Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter…

- Rusia a folosit o fotografie din Slovenia datata 2010 pentru a sustine pe Twitter afirmatiile despre o "bomba murdara" care ar fi pregatita de Ucraina, a declarat miercuri guvernul sloven, relateaza AFP. Utilizarea fotografiei "a fost facuta necorespunzator si fara aprobarea autoritatilor slovene",…

- O racheta a cazut luni dimineața, 10 octombrie, la cateva sute de metri de ambasada Romaniei din Kiev, a scris ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, pe pagina sa de Twitter. El a condamnat atacul rusesc asupra capitalei ucrainene și a precizat ca personalul ambasadei este in siguranța, scrie …

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca a fost lansata, joi la Odesa, Trilaterala Romania – Republica Moldova – Ucraina, la nivel de ministri de Externe, transmite News.ro. El a precizat ca „acest moment istoric al consolidarii parteneriatului” celor trei state a fost dedicat securitatii…