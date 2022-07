Rusia a anunțat distrugerea a două hangare cu obuziere americane în Ucraina Armata rusa ar fi distrus doua hangare cu obuziere americane M777 la Konstantinovka, a anuntat duminica Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției de presa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Rusia a anunțat distrugerea a doua… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEa anunțata doua…

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa s-a retras de pe Insula Șerpilor ca o demonstrație ca Rusia nu impiedica exportul de cereale și produse agricole din Ucraina, a declarat Igor Konașenkov, purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii, potrivit agenției Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia se straduieste sa ofere servicii publice esentiale populatiei din teritoriile ocupate, iar orasul portuar Mariupol este expus riscului izbucnirii unui focar major de holera, a anuntat Ministerul britanic al Apararii in raportul zilnic de informatii cu privire la razboiul din Ucraina, pe Twitter,…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca vasele care transporta cereale pot parasi porturile ucrainene de la Marea Neagra prin "coridoare umanitare" si ca Rusia este gata sa le garanteze siguranta, relateaza Reuters, preluand agentia rusa Interfax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Lyman, in nordul regiunii Donețk, intr-o operațiune preliminara pentru urmatoarea etapa a ofensivei lor in estul Ucrainei, anunța Ministerul britanic al Apararii (MoD) in cea mai recenta actualizare a informațiilor privind Ucraina.…

- Rusia a concediat cel puțin doi comandanți de rang inalt pentru prestația lor in razboiul din Ucraina, iar in cadrul armatei ruse domnește o "cultura a mușamalizarii", potrivit Ministerul britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia a negat luni ca nu ar mai dispune de suficiente rachete ghidate de inalta precizie, asa cum a afirmat anterior Ministerul britanic al Apararii intr-unul din buletinele sale despre evolutia conflictului din Ucraina, relateaza EFE si Interfax, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, miercuri, ca a scos din functiune sase gari din Ucraina folosite pentru a furniza Fortelor ucrainene arme de fabricatie occidentala in estul tarii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul rus al Apararii anunța obiectivele din faza a doua a invaziei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…