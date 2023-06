Ruși arestați în Polonia: „Ne exprimăm protestul nostru ferm faţă de Varşovia. Cerem ca Rusia să primească imediat explicaţii” Rusia a ”protestat vehement”, vineri, 30 iunie, fata de arestarea a 14 cetateni rusi in Polonia, acuzati de participare la o ”retea de spionaj”, printre care si un jucator de hochei , caz pentru care Moscova a cerut ”explicatii”, potrivit News.ro. ”Ne exprimam protestul nostru ferm fata de Varsovia. Cerem ca Rusia sa primeasca imediat explicatii complete”, a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, citata de agentiile de presa TASS si Ria Novosti . Jucatorul unei echipe poloneze de hochei din prima divizie a fost luat in custodie in regiunea Silezia din sudul Poloniei,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

