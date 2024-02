VIDEO: Iata cand se va pronunta Judecatoria Mangalia in dosarul Monicai Macovei, fost ministru al Justitiei!

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de judecata in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa s a terminat la Judecatoria Mangalia, instanta…

- Azi, 13 februarie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat un nou termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Marți dimineața, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ilie Constantin, motociclistul…

- Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a oferit primele declarații despre accidentul in care a fost implicat. Barbatul spune ca medicii i-au transmis ca nu se va mai recupera niciodata in totalitate.In aceasta dimineața la Judecatoria Mangalia a avut…

- Marți, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justiției, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din…

- Azi, 16 ianuarie 2024, la Judecatoria Mangalia este programat primul termen in dosarul in care Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala…

- Monica Macovei, fost ministru al Justitiei, a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa. Facem precizarea ca sesizarea instantei cu rechizitoriu reprezinta o etapa procesuala…

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata, la finele lunii septembrie 2023, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, prev. de art. 196 alin. 2 si alin. 3 C.p. Incepe procesul Monicai Macovei, fostul…