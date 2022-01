Stiri pe aceeasi tema

- Din pacate, parcursul Gabrielei Ruse de la Sydney s-a incheiat in faza optimilor de finala. Romanca a fost invinsa de estoniana Anett Konatveit, cu scorul de 6-3, 6-1, miercuri, la capatul unui meci animat, in care sportiva mai experimentata si-a pus amprenta asupra jocului. Ruse (24 ani, 82 WTA), venita…

- Jaqueline Cristian, locul 73 WTA, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, conform news.ro Ea a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-1, 7-5, de Barbora Krejcikova din Cehia, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, dupa o ora si 35 de minute de…

- Gabriela Ruse (foto) s-a calificat, marți, in optimile de finala ale turneului de tenis de la Sydney, dupa ce a trecut in runda inaugurala, cu 6-2, 3-6, 6-4, de austriaca Magdalena Frech. In urmatoarea faza a competiției, Ruse o va avea ca adversara pe estonianca Anett Kontaveit, a patra favorita. La…

- Jaqueline Cristian (73 WTA) a caștigat, luni, in primul tur al turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, meciul contra Priscillei Hon (263 WTA). A fost 7-6 (7-5), 7-5 pentru sportiva noastra, intr-o ora și 55 de minute de joc. Sportiva din Romania trebuia sa joace in turul urmator contra australiencei…

- Jaqueline Cristian (73 WTA) a câștigat, luni, în primul tur al turneului de categorie WTA 500 de la Sydney, meciul contra Priscillei Hon (263 WTA). Sportiva din România va juca direct în optimi ca urmare a retragerii liderului mondial, Ashleigh Barty.Cristian a învins-o…

- Perechea Simona Halep / Gabriela Ruse a parasit WTA Melbourne Summer Set 2 în primul tur, cele doua românce fiind învinse de dublul Bernarda Pera/Katerina Siniakova (SUA/Cehia).Favorite numarul doi, Pera și Siniakova s-au impus în doua seturi, scor 6-2, 7-6(5), dupa un meci…

- Șase jucatoare de tenis din Romania participa, in aceasta saptamana, la cele doua turnee de la Melbourne, premergatoare Open-ului Australiei, competiție ce va avea loc in perioada 17-30 ianuarie. Simona Halep, Gabriela Ruse și Jaquelin Cristian sunt prezente la turneul Melbourne Summer Set 1, prima…

- WTA a publicat primul clasament al anului 2022, ierarhie în care România are cinci sportive în TOP 100. Simona Halep este în continuare sportiva din țara cu cea mai buna poziționare, ea fiind urmata de Sorana Cîrstea. Ambele vor juca în aceasta saptamâna la…