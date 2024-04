Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby juniori I a Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava va juca la finele acestei saptamani un meci deosebit de important, semifinala campionatului național. Sucevenii și humorenii (in lot sunt și juniori formați la Gura Humorului și care aparțin clubului din Gura Humorului) vor evolua…

- Campionatul feminin al Romaniei și-a stabilit marți seara echipele finaliste, CSM CSU Constanța și FCC UAV ARAD, dupa ce ambele semifinale au avut nevoie de meciuri decisive pentru a-și determina caștigatoarele. Constanțencele au trecut, pe teren propriu, de CSM Targoviște, dupa un meci echilibrat,…

- Sebastian Burlacu, fotbalist antrenat de Andrei Ițco la echipa de juniori Under 17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava, calificata in semifinalele Cupei Romaniei, se afla in aceste zile la Centrul Național de Fotbal Buftea, unde participa la o acțiune de selecție pentru echipa naționala de ...

- O noua performanta realizata de multipla campioana nationala si internationala la tenis de masa Bianca Mei Rosu, din Constanta, care a castigat faza nationala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar 2024, in intrecerea de tenis de masa a liceelor. Reprezentanta a Liceului cu Program Sportiv "Nicolae…

- Bucureștiul a gazduit la finalul saptamanii trecute etapa finala a Campionatului Național de atletism indoor pentru juniori Under 18, competiție la care au participat cei mai buni atleți din țara la aceasta categorie de varsta. Dintre sportivii suceveni, cel mai bine s-a clasat Petru Bodea, de la ...

- Echipa U17 a Liceului cu Program Sportiv Suceava antrenata de profesor – antrenor Andrei Ițco a evoluat in deplasare la Bacau in primul joc din acest din competiția Cupa Romaniei Național U17! FC BACAU-LPS SUCEAVA 1-1(3-4 pen.) ”Am reușit sa caștigam in primul joc de anul acesta dupa ce am fost egalați…

- Echipa de juniori U 20 a Liceului cu Program Sportiv Suceava a reușit, la sfarșitul saptamanii trecute, un succes extrem de important pe stadionul Unirea, in fața gruparii CSM Constanța, club care anul trecut a fost campion la U 20 și a obținut locul III la categoria U 18, chiar in fața sucevenilor.…

