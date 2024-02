Stiri pe aceeasi tema

- Nu putem sa nu fim fericiți in momentul in care devenim parinți. Pentru un cuplu, venirea pe lume a unui copil inseamna eliberarea unor sentimente pe care nu le-a trait pana in acel moment, ceva exploziv, care pur și simplu te imbata de dragoste. Fiecare etapa din viața copilului tau este importanta,…

- Ei incep petrecerea mai devreme! Cine sunt sarbatoriții care se bucura chiar in ajunul Nasterii DomnuluiIn preajma Nașterii Domnului, celebram viața Sfintei Mucenițe Eugenia, care, din iubirea sa profunda pentru Iisus, a indurat umilințe și suferințe de neinchipuit și, in cele din urma, și-a incredințat…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, s-a intors la Colegiul Național Sfantul Sava din București, liceul pe care l-a absolvit, ca sa le vorbeasca elevilor despre educație, ambiție și despre ce inseamna sa fii lider. ”Daca școala te face om. Omul mare se face singur. Investește in el. Intre…

- Ilinca Vandici are 37 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Intr-un interviu acordat recent, vedeta a dezvaluit care sunt trucurile ei de frumusețe. De asemenea, prezentatoarea Bravo, ai stil! iubește sportul, așa ca merge la sala ori de cate ori are timp liber.„Am o rutina de dimineața, o…

- Astazi este praznuit Sfantul Mucenic Platon, despre care se spune ca este facator de minuni și ca este bine sa te rogi acestui sfant atunci cand treci printr-o perioada mai dificila, mai ales atunci cand nu știi ce decizie sa iei.

- Catalin Botezatu (56 de ani) este unul dintre cei mai renumiți creatori de moda din Romania și a cunoscut succesul in urma cu ani, pe vremea regimului comunist, ca model. Designerul și-a inceput cariera in moda in anul 1984, pe cand era manechin la casa de moda Venus, condusa pe atunci de Zina Dumitrescu.…

- In tradiția populara, Sfantul Arhanghel Mihail este venerat ca un luptator impotriva diavolului și un pazitor al oamenilor, in timp ce Sfantul Arhanghel Gavriil este vazut ca mesagerul veștilor bune. In aceasta zi, credincioșii sunt incurajați sa respecte anumite practici pentru a avea noroc și sanatate…