Rugă către Moş Nicolae, „chip al blândeţilor” Luiza Radulescu Pintilie S-au aprins deja, ca si in alti ani, lumini de sarbatoare in toate marile capitale ale lumii, iar stelele au coborat si pe meleagurile romanesti, impodobind centrul oraselor, drumurile satelor si ferestrele caselor dar as vrea sa cred ca mai ales inimile oamenilor ! Altfel insa decat oricand altcandva in anii cei din urma, in stralucirea acestor lumini se intrevede de aceasta data si o apasare, si o adumbrita tristete, agatate la vedere de pandemia de coronavirus care continua sa impovareze lumea de la un capat la celalalt. E limpede pentru oricine ca le lipseste ceva… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reactie halucinanta a Inalt Prea Sfințitului Teodosie, confruntat cu pericolul in care chiar el ii pune pe enoriasi la pelerinajul de Sfantul Andrei. Intrebat ce se intampla daca un credincios se imbolnavește de COVID-19, raspunsul a fost „Daca acolo este momentul sa plece din viața aceasta, pleaca…

- IPS Teodosie a facut, sambata, la televiziunea Constanța TV, declarații lamuritoare despre pelerinajul care ar putea fi urmat de decese. Inaltul prelat a spus ca daca asta e voia Domnului, morții se duc in cer impacați ca au fost la sarbatoarea creștina. ”R: Nu credeți ca pierderea unei singure vieți…

- Cine sunt? Sunt Preda Radu Cosmin. Sunt nascut in data de 18 iunie 1980, rodul dragostei a doi olteni, mama din Moțaței și tata din Capreni. Copilaria și vacanțele de vara și iarna le-am petrecut la țara, unde am avut multe lucruri bune de invațat, de la trezitul de dimineața la muncitul in gradina…

- Inaltpresfințitul teodosie, arhiepiscopul Tomisului, i-a trimis o scrisoare premierului Ludovic Orban, prin care cere ridicarea restricțiilor pentru ca pelerinajul de la peștera Sfantului Andrei și avertizeaza Guvernul sa nu subestimeze oamenii care vor ieși in strada. In scrisoare sa, IPS Teodosie,…

- Intr-o perioada dificila pentru comerț, Camera de Comerț și Industrie Dolj vine in sprijinul agenților economici prin organizarea Expoziției naționale cu vanzare de imbracaminte, incaltaminte, piele, blana si accesorii CONTEX . Expoziția va avea loc incepand de miercuri, 25 noiembrie si pana duminica,…

- Caroline Wozniacki (30 de ani) a trait zilele trecute o experienta unica, reusind sa ajunga pe unul dintre cele mai inalte varfuri muntoase ale planetei. Escaladarea Muntelui Kilimanjaro din Tanzania (Africa) nu e la indemana oricui, iar Caroline a simtit acest lucru pe propria piele. "Suntem extenuati…

- Presedintele SUA Donald Trump a transmis un mesaj video de la Casa Alba, acolo unde se recupereaza dupa infectarea cu coronavirus, in care revine la retorica impotriva Chinei cu un mesaj agresiv. „China va plati un pret mare pentru ceea ce a facut acestei tari si ceea ce a facut lumii”, a subliniat…

- O femeie in varsta de 73 de ani din Germania, care conducea un cult, a fost condamnata la inchisoare pe viata pentru uciderea unui baiat in varsta de 4 ani despre care sustinea ca era "posedat" si l-a legat intr-un sac lasandu-l sa moara sufocat intr-o baie, transmite DPA citata de Agerpres. "Te…