Rubla s-a prăbușit cu 30%. Preţul petrolului Brent a depăşit 100 de dolari pe baril Pretul petrolului Brent a depasit 100 de dolari pe baril, dolarul s-a apreciat, in timp ce rubla s-a prabusit cu 30%, la un minim record, iar actiunile asiatice au scazut, dupa sanctiunile occidentale dure impotriva Rusiei anuntate in weekend, intre care excluderea unor banci rusesti din sistemul international de plati SWIFT, transmite Reuters. Cererea pentru active sigure a dus la cresterea cererii pentru dolar, yen si obligatiuni precum titlurile Trezoreriei SUA, iar euro a scazut, toate acestea dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in direct ”plasarea in alerta de lupta”… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

